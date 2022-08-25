Оба члена упавшего в Ставрополье Ми-2 живы

В Ставропольском крае обнаружили второго члена экипажа вертолета Ми-2, потерпевшего крушение накануне вечером. На борту находились два человека — пилот и техник, «оба живы, никому госпитализация не потребовалась», сообщает «Коммерсант».

Ранее был найден пилот вертолета, он не пострадал.

На Ставрополье обнаружили пилота разбившегося накануне Ми-2

Вертолет, арендованный для проведения сельхозработ, по предварительной информации, направлялся в сторону села Новоблагодарное. Причиной катастрофы могла стать непогода. Из-за сильных порывов ветра вертолет стал неуправляемым и рухнул в нескольких километрах от хутора Шести в Предгорном районе. После этого начался пожар. Вертолет сгорел практически полностью. Его обнаружили случайно, по факту крушения Минераловодская транспортная прокуратура проводит проверку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Степанов
ТЕГИ:КрушениеВертолетСтавропольский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры