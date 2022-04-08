Новые звуки взрывов-«хлопков» напугали белгородцев

Громкие звуки, похожие на взрывы, услышали сегодня утром жители Волоконовского района Белгородской области, граничащей с Украиной. Это точно не обстрел, утверждает губернатор Сергей Бикетов. По его данным, не зафиксировано разрушений или пожаров, граждане не сообщали о пострадавших.

Уполномоченные сотрудники администрации и правоохранительные органы сейчас выясняют причину громких звуков, официально называемых «хлопки». Ранее об аналогичном происшествии сообщила глава Красногвардейского района Белгородской области Анна Куташова. Она тоже считает, что это не обстрел.

Накануне стало известно, что Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело за применение запрещённых средств и методов ведения войны по факту происшествия 29 марта.

В тот день около восьми часов вечера украинские военные с территории Харьковской области произвели не менее трёх пусков ракет с запрещёнными кассетными боевыми элементами по расположению воинской части. Восемь россиян получили ранения, повреждена 21 единица техники, разрушен склад.

1 апреля два украинских боевых вертолета нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде, никто не пострадал, пожар тушили около 15 часов.

