Новости за ночь: Венесуэла сбила самолёт наркоторговцев с номером США

Военнослужащие из Венесуэлы обнаружили в своем воздушном пространстве неопознанный самолёт, предположительно, принадлежащий наркоторговцам, и сбили его, передаёт RT.

Самолёт нарушил границу в районе штата Сулия на востоке Венесуэлы, направляясь из Колумбии.

Как заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, у воздушного судна американские регистрационные знаки. Он опубликовал фото сбитого самолёта.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: флаги США и Венесуэлы
ТЕГИ:НаркотикиСШАВенесуэла
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры