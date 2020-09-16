Новости за ночь: Венесуэла сбила самолёт наркоторговцев с номером США
Военнослужащие из Венесуэлы обнаружили в своем воздушном пространстве неопознанный самолёт, предположительно, принадлежащий наркоторговцам, и сбили его, передаёт RT.
Самолёт нарушил границу в районе штата Сулия на востоке Венесуэлы, направляясь из Колумбии.
Как заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, у воздушного судна американские регистрационные знаки. Он опубликовал фото сбитого самолёта.
Inutilizada aeronave del narcotráfico con matrícula norteamericana, que ingresó ilegalmente al espacio aéreo venezolano por el estado Zulia.#LaVerdadDeVenezuela #15Sep pic.twitter.com/qncyzKqMrc— Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru