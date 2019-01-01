Новости за ночь: Эрдоган взял на контроль дело раненного в Турции белорусского дипломата

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Белорусский дипломат Александр Поганшев, раненный в Анкаре, перенес операцию. Завтра его могут перевести из палаты интенсивной терапии в обычную. Как сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, по предварительным данным, между дипломатом и нападавшим возникла ссора, которая и спровоцировала атаку. Он также подчеркнул, что за развитием ситуации следит президент Турции Эрдоган.

Александр Поганшев получил четыре пулевых ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В дипломата выстрелили, когда он гулял с сыном в парке в Анкаре.

