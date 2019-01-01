Новости за ночь: Эрдоган взял на контроль дело раненного в Турции белорусского дипломата
Главные события ночи по версии НСН.
Эрдоган взял на контроль дело раненного в Турции белорусского дипломата
Белорусский дипломат Александр Поганшев, раненный в Анкаре, перенес операцию. Завтра его могут перевести из палаты интенсивной терапии в обычную. Как сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, по предварительным данным, между дипломатом и нападавшим возникла ссора, которая и спровоцировала атаку. Он также подчеркнул, что за развитием ситуации следит президент Турции Эрдоган.
Александр Поганшев получил четыре пулевых ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В дипломата выстрелили, когда он гулял с сыном в парке в Анкаре.
Минтруд хочет сделать программу материнского капитала бессрочной
Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Министерстве труда. Об этом рассказал РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению маткапитала как минимум до 2025 года.
Напомним, программа выплат за второго и последующего ребенка рассчитана до 2021 года, и абсолютное большинство россиян поддерживают ее продление.
Программа материнского капитала действует с 2007 года. Сейчас его размер составляет 452 тысячи рублей.
Синоптики обещают похолодание и даже снег
Синоптики обещают резкое похолодание в предстоящие дни. Как сообщили в Гидрометцентре, первым в зоне холодного воздуха окажется север Центральной России, где в субботу столбики термометров опустятся на 7 градусов. В связи с этим может пойти мокрый снег и сильные дожди. В начале следующей недели похолодание установится и в Москве, ожидается до +18.
Между тем, в Германии побит температурный рекорд. В населённом пункте Гайленкирхен температура воздуха повысилась до 40,5 градуса. Это самое высокое значение в ФРГ за всю историю наблюдений, сообщила Метеорологическая служба. Там отметили, что сегодня может быть еще жарче.
Рекордно высокие температуры за всю историю метеонаблюдений зафиксированы сразу в нескольких европейских странах.
Не стало актера Рутгера Хауэра
На 75 году ушел из жизни я известный актёр Рутгер Хауэр. Причем о смерти стало известно лишь в день его похорон, а скончался он 19 июля. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, смерть наступила в результате непродолжительной болезни.Всемирная известность пришла к Рутгеру Хауэру после выхода в 1982 году фильма «Бегущий по лезвию» режиссёра Ридли Скотта.
В общей сложности на счету голландца роли в более чем 150 фильмах и сериалах. Помимо этого, артист несколько раз выступил в качестве режиссера, сняв «Комнату» и «Реквием 2019», и единожды — сценариста («В лунную ночь»).
Он был спонсором экологической организации Greenpeace, основателем Ассоциации морских звезд — некоммерческой организации, занимающейся вопросами информированности о СПИДе.
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