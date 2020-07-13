Новости за ночь: В США 12 часов тушат пожар на десантном корабле
На военно-морской базе в американском Сан-Диего уже 12 часов не могут справиться с огнём на борту десантного корабля ВМС США. Первоначально считалось, что пожар возник из-за взрыва на нижней грузовой палубе, однако истинная причина пока не установлена.
The US Navy ship burning in San Diego could burn for days, "down to the waterline," the San Diego fire chief says. At least 18 sailors have been injured.https://t.co/cpxZrGcyuW pic.twitter.com/KxobzYVl8N— CNN Breaking News (@cnnbrk) July 12, 2020
Корабль находится на техобслуживании. Когда пожар начался, на борту находились 160 человек. На данный момент известно и 21 пострадавшем, среди которых 17 моряков и четверо гражданских.
Начальник пожарной охраны Сан-Диего Колин Стоуэлл в интервью CNN заявил, что корабль может гореть несколько дней - «вплоть до ватерлинии».
Пожарные работают как на борту судна, так и с буксиров. Одна из важнейших задач — не дать огню добраться до топливо, которого на корабле 3,7 тысячи тонн.
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