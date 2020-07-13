Новости за ночь: В США 12 часов тушат пожар на десантном корабле

Корабль находится на техобслуживании. Когда пожар начался, на борту находились 160 человек. На данный момент известно и 21 пострадавшем, среди которых 17 моряков и четверо гражданских.

Начальник пожарной охраны Сан-Диего Колин Стоуэлл в интервью CNN заявил, что корабль может гореть несколько дней - «вплоть до ватерлинии».

Пожарные работают как на борту судна, так и с буксиров. Одна из важнейших задач — не дать огню добраться до топливо, которого на корабле 3,7 тысячи тонн.

