Новости за ночь: В США 12 часов тушат пожар на десантном корабле

На военно-морской базе в американском Сан-Диего уже 12 часов не могут справиться с огнём на борту десантного корабля ВМС США. Первоначально считалось, что пожар возник из-за взрыва на нижней грузовой палубе, однако истинная причина пока не установлена.

Корабль находится на техобслуживании. Когда пожар начался, на борту находились 160 человек. На данный момент известно и 21 пострадавшем, среди которых 17 моряков и четверо гражданских.

Начальник пожарной охраны Сан-Диего Колин Стоуэлл в интервью CNN заявил, что корабль может гореть несколько дней - «вплоть до ватерлинии».

Пожарные работают как на борту судна, так и с буксиров. Одна из важнейших задач — не дать огню добраться до топливо, которого на корабле 3,7 тысячи тонн.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ПожарВМС США
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