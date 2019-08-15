Новости за ночь: В Подмосковье жесткую посадку совершил пассажирский самолет
Главные события ночи по версии НСН.
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
Пассажирский самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Причиной жесткой посадки стали птицы, которые попали в двигатель самолета. При взлете он загорелся, а после экстренной посадки A-321 выкатился за пределы ВПП.
Как пишет ТАСС со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС, люди из самолета были оперативно эвакуированы. Погибших и пострадавших нет, разрушений нет, розлива топлива нет. На борту лайнера находились 226 человек, включая шесть несовершеннолетних.
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Китай может лишиться экспорта российского леса из-за так называемых «черных лесорубов». Об это сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим», - сказал министр в интервью «Ведомостям».
Решением проблемы могло бы стать строительство на нашей территории вдоль границы селекционно-семеноводческих комплексов и высаживание лесопосадочного материала, который должен будет восстановить то, что вырубили «черные лесорубы».
В июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября создать рабочую группу для борьбы с незаконными вырубками с использованием космических технологий.
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Соединённых Штатов. Об этом в интервью The Voice of America заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Его попросили прокомментировать инцидент под Северодвинском, где 8 августа на морской платформе произошел взрыв во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.
Советник президента США заявил, что ему известно больше, чем он может сказать. Однако инцидент является примером того, как Россия ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия. Джон Болтон подчеркнул, что эти возможности России и вероятность того, что другие страны тоже получат данные технологии, остаются проблемой для США и их союзников.
Третьи сутки под Омском ищут трехлетнего мальчика
Около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета третьи сутки ищут трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области.
Сегодня к поисковой группе подключились два квадрокоптера и вездеход.
Ребенок пропал два дня назад, 13 августа. Родители оставили его одного в салоне автомобиля и ушли собирать ягоды. Когда вернулись, сына на месте не было.
СК возбудил уголовное дело.
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