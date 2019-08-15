Новости за ночь: В Подмосковье жесткую посадку совершил пассажирский самолет

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Китай может лишиться экспорта российского леса из-за так называемых «черных лесорубов». Об это сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим», - сказал министр в интервью «Ведомостям».

Решением проблемы могло бы стать строительство на нашей территории вдоль границы селекционно-семеноводческих комплексов и высаживание лесопосадочного материала, который должен будет восстановить то, что вырубили «черные лесорубы».

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября создать рабочую группу для борьбы с незаконными вырубками с использованием космических технологий.

