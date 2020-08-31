Новости за ночь: В Москве избили экс-фигуранта «московского дела» Жукова

Неизвестные напали на бывшего фигуранта «московского дела», оппозиционного блогера и ведущего радиостанции «Эха Москвы» Егора Жукова. Это произошло в ночь на понедельник, когда активист возвращался домой.

В «Инстаграме» Жукова опубликована фотография, на которой видно, что у молодого человека сильно разбито лицо. Как пишет «Новая газета» со ссылкой на отца пострадавшего, нападавшие ничего не отобрали.

Соратники Жукова утверждают, что нападавших было двое, они скрылись на самокатах.

После нападения Жуков подал заявление в ОВД «Можайское», откуда его повезли в больницу на МРТ головного мозга. Как сообщает РИА Новости, полиция начала проверку по факту произошедшего.

В декабре 2019 года Жукову дали три года условно по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности. Незадолго до нападения Жуков рассказал, что его якобы отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления, хотя он уже оплатил обучение.

