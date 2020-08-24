Новости за ночь: В Cinema for Peace дали прогноз по состоянию Навального

Основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизил, участвовавший в организации транспортировки Алексея Навального из Омска в Берлин, выразил уверенность, что российский политик выживет.

Бизил также заявил немецким СМИ, что Навальный, вероятно, несколько месяцев не сможет работать, пишет «Газета.ру». Он высказался в том духе, что Навальный будет «недееспособен» один или два месяца.

Позже Бизил пояснил, что это не информация от врачей, а всего лишь сравнение по аналогии со случаем Петра Верзилова, который также лечился в Германии после предполагаемого отравления, передаёт РИА Новости.

Навальному стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер сел в Омске, оппозиционера госпитализировали в местную БСМП-1. Политик впал в кому. К вечеру 21 августа состояние Навального стабилизировалось, и врачи разрешили его транспортировку. Новых данных о его состоянии с момента госпитализации в берлинскую клинику Charite не поступало.

