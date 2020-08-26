Новости за ночь: Трое погибли в ДТП с автобусом в Калмыкии
26 августа 202007:01
Направлявшийся из Махачкалы в Москву пассажирский автобус столкнулся с «КамАЗом» на автодороге Яшкуль – Комсомольский – Артезиан. ДТП произошло в ночь на среду в 37 километрах от посёлка Артезиан.
По информации управления МЧС по Калмыкии, в ДТП погибли три человека. Пострадали пятеро, их госпитализировали.
Остальных пассажиров в Москву доставит резервный автобус.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru