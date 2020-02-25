Новости за ночь: СМИ рассказали о водителе, наехавшем на толпу в Германии

За рулём универсала Mercedes, наехавшего на карнавальное шествие в немецком Фолькмарзене, был 29-летний местный житель, немец, сообщает таблоид Bild.

Мотивы его действий до сих пор не установлены: после наезда на людей мужчина получил серьёзные травмы головы и был госпитализирован, следствие пока не смогло допросить его. По предварительным данным, он не был пьян и действовал умышленно.

В правоохранительных органах полагают, что у мужчины были психологические проблемы. Со слов соседки, которые приводит RTL, в день карнавала он вышел из дома «как будто под наркотиками» и сказал, что скоро о нём напишут в газетах.

При наезде на толпу пострадали 30 человек, десять из них – дети.

