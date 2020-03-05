Новости за ночь: Скончался бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Перуанский дипломат, бывший генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Хавьер Перес де Куэльяр ушёл из жизни в возрасте 100 лет. О кончине дипломата сообщил его сын, передаёт радиостанция RPP.

Похороны пройдут в субботу в Лиме и будут сопровождаться почестями, соответствующими главе государства.

Хавьер Перес де Куэльяр руководил ООН с 1982 по 1991 годы. В 1995 году участвовал в выборах президента Перу, но уступил Альберто Фухимори. В 200-2011 году занимал пост премьер-министра страны.

