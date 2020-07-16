Новости за ночь: Семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика в Турции
16 июля 202007:51
Разведывательный самолёт разбился у горы Артос на юго-востоке Турции, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. При крушении погибли семь сотрудников органов безопасности, передаёт RT.
По сообщениям турецких СМИ, самолёт 2015 года производства выполнял разведывательную миссию в провинциях Хяккари и Ван, у границы с Ираном и Иракским Курдистаном. Он исчез с радаров поздно вечером.
Причина авиакатастрофы пока не называется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru