Новости за ночь: Продолжаются поиски пропавшего в Бурятии Ан-2

Два самолёта и вертолёт отправились на поиски Ан-2 авиакомпании «Феникс», который не вышел на связь вечером в воскресенье. По имеющимся данным, на борту находились шесть человек, причём среди пассажиров были пилоты, которым показывали местность.

Ан-2 совершал облёт территории для определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда уточняют в Следственном комитете. Региональное транспортное управление СК уже начало проверку по факту произошедшего, передаёт RT.

Отмечается, что пилоту Ан-2 вылетели без уведомления и на связь не выходили, передаёт РИА Новости.

