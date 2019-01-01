Новости за ночь: Названа приоритетная версия авиакатастрофы в Шереметьеве

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Доминирующей версией в деле о катастрофе пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек, является ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Эксперты увидели три ошибки. Первая из них - решение экипажа лететь через грозовой фронт. Затем, столкнувшись со внештатной ситуацией, связанной с отключением автоматики, экипаж поспешил приземлиться вместо того, чтобы выработать топливо. При этом непосредственно во время приземления пилоты продемонстрировали слабую подготовку, не сумев сначала правильно зайти на посадку в ручном режиме, а затем допустив «жесткое» приземление с «отскоком». Напомним, что на данный момент в НИИ им. Склифосовского находятся пятеро пострадавших: один — в тяжелом состоянии, без отрицательной динамики; четыре человека — средней степени тяжести, переведены в ожоговое отделение.

