Новости за ночь: Названа приоритетная версия авиакатастрофы в Шереметьеве
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100
Доминирующей версией в деле о катастрофе пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек, является ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Эксперты увидели три ошибки. Первая из них - решение экипажа лететь через грозовой фронт. Затем, столкнувшись со внештатной ситуацией, связанной с отключением автоматики, экипаж поспешил приземлиться вместо того, чтобы выработать топливо. При этом непосредственно во время приземления пилоты продемонстрировали слабую подготовку, не сумев сначала правильно зайти на посадку в ручном режиме, а затем допустив «жесткое» приземление с «отскоком». Напомним, что на данный момент в НИИ им. Склифосовского находятся пятеро пострадавших: один — в тяжелом состоянии, без отрицательной динамики; четыре человека — средней степени тяжести, переведены в ожоговое отделение.
Пластиковую посуду в России хотят запретить
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что ведомство готовит проект закона, запрещающего использовать одноразовую пластиковую посуду. Таким образом, ведомство выступает за уменьшение ущерба природе из-за загрязнения. И, по словам министра, крупные сети поддерживают эту инициативу. Добавим, большинство россиян (71%) высказали готовность отказаться от одноразовой пластиковой посуды, причем, даже если такого закона в России действовать и не будет.
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с РФ
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире онлайн-студии CapitalTV. По его словам, при сравнении экономических показателей Украины в 2013 и 2018 годах, внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза. Сергей Саливон добавил, что импорт из России упал почти в три раза, а украинский экспорт упал больше чем в четыре раза. Отмечается, что расчеты эксперта не учитывали российский газ, который Украина закупает в Словакии и других странах.
Православные христиане встречают Радоницу
Православные христиане встречают Радоницу. Это день поминовения усопших, именно сегодня принято ходить на кладбище. Но прежде важнее сходить в церковь, помолиться на Литургии, подать записку с именами умерших родных и близких. Сегодня в храмах служат вселенскую или родительскую панихиду. Но этот день поются и пасхальные песнопения.
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