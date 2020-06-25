Новости за ночь: ФСБ предотвратила ЧП со срочником на параде Победы

Сотрудники ФСБ перед самым парадом Победы на Красной площади отправили в резерв одного из солдат-срочников, который должен был участвовать в торжественном мероприятии. Как утверждает Telegram-канал «112», молодой человек якобы планировал провокацию, а в резерв его перевели после того, как он заявил, что ненавидит ФСБ.

Что именно замышлял солдат, пока неизвестно. Расстроенный тем, что не будет участвовать в парадном построении войск, он прикладом автомата разбил стёкла машины ФСО, передаёт «112». После этой выходки его задержали, возможно возбуждение уголовного дела.

По имеющимся данным, речь идёт об уроженце Калуги Никите Игоревиче Е.

