Новости за ночь: Ефремову грозит семь лет тюрьмы за пьяное ДТП

Против актёра Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в пьяном виде, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в столичном главке МВД. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Михаила Ефремова заставили протрезветь в аэропорту

Актёр устроил ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Находясь за рулём джипа, он пересёк двойную сплошную и допустил лобовое столкновение с фургоном. Водитель фургона серьёзно пострадал: его зажало в кабине, с места ДТП его увезли в НИИ Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами рёбер и ноги, сообщили СМИ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев, Ефремов не пострадал, но был настолько пьян, что из джипа вышел с трудом и не мог сам сесть в автомобиль полиции. Экспертиза подтвердила, что в момент происшествия Ефремов был нетрезв.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Уголовное ДелоДТПМихаил Ефремов
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