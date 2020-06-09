Новости за ночь: Ефремову грозит семь лет тюрьмы за пьяное ДТП

Актёр устроил ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Находясь за рулём джипа, он пересёк двойную сплошную и допустил лобовое столкновение с фургоном. Водитель фургона серьёзно пострадал: его зажало в кабине, с места ДТП его увезли в НИИ Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами рёбер и ноги, сообщили СМИ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев, Ефремов не пострадал, но был настолько пьян, что из джипа вышел с трудом и не мог сам сесть в автомобиль полиции. Экспертиза подтвердила, что в момент происшествия Ефремов был нетрезв.

