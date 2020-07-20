Новости за ночь: Ангарский маньяк сознался в новых убийствах ради «отпуска»

Одну из своих жертв подобрал возле гостиницы – они покатались по городу, потом вместе выпили. «За вступили в половую связь, после чего между нами возник конфликт, и я убил ее», - приводит слова Попкова «Лента.ру».

Маньяк рассказал корреспонденту издания, что решил описать эти убийства, чтобы получить своеобразный отпуск – поездить по следственным экспериментам после 10 месяцев работы в Торбеевском централе. Это колония для пожизненно осуждённых, а Попкова – сразу два пожизненных срока

Как утверждает маньяк, ему ещё «есть, о чём рассказать». Сейчас серийного убийцу этапировали в Иркутскую область, отмечает РЕН ТВ.

