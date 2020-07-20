Новости за ночь: Ангарский маньяк сознался в новых убийствах ради «отпуска»
Ангарский маньяк Михаил Попков, убивший 84 женщины, сознался в двух новых убийствах. Он сделал признание на допросе в Следственном комитете. Оба эпизода относятся ещё в 1995-1998 годам, сообщают в региональном управлении СКР.
Одну из своих жертв подобрал возле гостиницы – они покатались по городу, потом вместе выпили. «За вступили в половую связь, после чего между нами возник конфликт, и я убил ее», - приводит слова Попкова «Лента.ру».
Маньяк рассказал корреспонденту издания, что решил описать эти убийства, чтобы получить своеобразный отпуск – поездить по следственным экспериментам после 10 месяцев работы в Торбеевском централе. Это колония для пожизненно осуждённых, а Попкова – сразу два пожизненных срока
Как утверждает маньяк, ему ещё «есть, о чём рассказать». Сейчас серийного убийцу этапировали в Иркутскую область, отмечает РЕН ТВ.
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