Новости за ночь: 10 рабочих погибли при пожаре в Томской области
21 января 202007:00
Деревянный жилой дом сгорел в ночь на вторник в поселке Причулымский в Томской области. Согласно обновленным данным МЧС, жертвами пожара стали 10 граждан Узбекистана, еще двое их соотечественников числятся пострадавшими.
По данным агентства ТАСС, в одноэтажном строении на территории частной пилорамы проживали рабочие лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд».
Информация о пожаре поступила спасателям рано утром. Его тушили больше двух часов.
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