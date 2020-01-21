Новости за ночь: 10 рабочих погибли при пожаре в Томской области

Деревянный жилой дом сгорел в ночь на вторник в поселке Причулымский в Томской области. Согласно обновленным данным МЧС, жертвами пожара стали 10 граждан Узбекистана, еще двое их соотечественников числятся пострадавшими.

По данным агентства ТАСС, в одноэтажном строении на территории частной пилорамы проживали рабочие лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд».

Информация о пожаре поступила спасателям рано утром. Его тушили больше двух часов.

