Новорождённый с иголкой в лёгком умер в Санкт-Петербурге
Росздравнадзор проведёт в Санкт-Петербурге проверку по факту смерти младенца, у которого обнаружили иголку в лёгких, сообщает пресс-служба ведомства.
В пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу рассказали о возбуждении уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности».
По данным следствия, полуторамесячный мальчик, находившийся на лечении в нескольких медучреждениях города, скончался от части иглы, которая оказалась в его левом лёгком при оказании ему медпомощи.
Ранее врачей Нижневартовского роддома обвинили в смерти ребёнка из-за врачебной ошибки, сообщает Ura.ru.
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