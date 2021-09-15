Новорождённый с иголкой в лёгком умер в Санкт-Петербурге

Росздравнадзор проведёт в Санкт-Петербурге проверку по факту смерти младенца, у которого обнаружили иголку в лёгких, сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу рассказали о возбуждении уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, полуторамесячный мальчик, находившийся на лечении в нескольких медучреждениях города, скончался от части иглы, которая оказалась в его левом лёгком при оказании ему медпомощи.

Ранее врачей Нижневартовского роддома обвинили в смерти ребёнка из-за врачебной ошибки, сообщает Ura.ru.