Новорождённую девочку похитили из роддома в Марий Эл

Новорожденная девочка исчезла из родильного дома в Йошкар-Оле, сообщает Следственное управление Следственного комитета по республике Марий Эл. Как передает РИА Новости, ЧП случилось сегодня днём в перинатальном центре столицы республики.

Мать младенца ушла на время из палаты на процедуры, а когда вернулась, девочки уже не было. Свидетели рассказали, что заметили какую-то женщину, которая не лежала в центре. Она объявлена в розыск.

Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении несовершеннолетнего и халатности. К поискам, помимо сотрудников правоохранительных органов, привлечены волонтёры. Проводится опрос свидетелей и таксистов, которые могли подвозить похитительницу.

