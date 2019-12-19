Новогодние ёлки рухнули сразу в двух областных центрах. Видео

Похожее происшествие случилось и в другом областном центре – Рязани. Там упала ёлка, установленная неподалёку от торгового центра. В этом случае также обошлось без пострадавших. Работники коммунальных служб опиливают лишние ветки, чтобы распутать гирлянду, сообщает РЕН ТВ.

В Вологодской области более 50 населенных пунктов, в основном на селе, остались без электроснабжения из-за непогоды и сильного ветра. К аварийно-восстановительным работам привлечены 22 бригады энергетиков. Прогноз о неблагоприятных погодных условиях сохраняется.

