Новогодние ёлки рухнули сразу в двух областных центрах. Видео
Главная новогоднюю ёлка в Вологде упала из-за шквалистого ветра на площади Революции. Как сообщил мэр города Сергей Воропанов, в результате происшествия никто не пострадал. По словам градоначальника, дерево новогоднее дерево придётся заменять – упавшую ель вернуть на место не получится. Воропанов пообещал в сжатые сроки установить новую лесную красавицу, отмечает «Свободная пресса». В сети появилось видео упавшей ели.
Похожее происшествие случилось и в другом областном центре – Рязани. Там упала ёлка, установленная неподалёку от торгового центра. В этом случае также обошлось без пострадавших. Работники коммунальных служб опиливают лишние ветки, чтобы распутать гирлянду, сообщает РЕН ТВ.
В Вологодской области более 50 населенных пунктов, в основном на селе, остались без электроснабжения из-за непогоды и сильного ветра. К аварийно-восстановительным работам привлечены 22 бригады энергетиков. Прогноз о неблагоприятных погодных условиях сохраняется.
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