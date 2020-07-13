Новое дело возбуждено по беспорядкам на строительстве Амурского ГПЗ
Ещё одно уголовное дело открыто в связи с массовыми беспорядками на объектах подрядчика, возводящего Амурский газоперерабатывающий завод. Об этом информирует следственное управление Следственного комитета по Амурской области. До этого было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, передает ТАСС.
На этот раз дело открыто по статье «Участие в массовых беспорядках» в отношении граждан Узбекистана. У них возник конфликт с администрацией строительства из-за порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность.
События происходили сегодня утром на территории подрядной организации из Турции «Ренейссанс Хэви Индастриз». Протестующие работники вошли в здание управления и разгромили несколько офисных помещений. Бунтующих усмирили подразделения ОМОНа.
Амурский ГПЗ строится в районе города Свободный Амурской области. Предприятие будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 миллионов кубических метров в год. На полную мощность завод должен заработать с 2025 года.
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