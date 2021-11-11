«Нормально всё»: Брат Хабиба Нурмагомедова откликнулся на сообщения о своем задержании

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова боец ММА Усман Нурмагомедов отреагировал на появление информации о его задержании при прилёте в Москву за наезд на сотрудника МВД при въезде в аэропорт Махачкалы.

«Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже», - запостил он в своём Instagram. По словам Усмана, его закидали СМС на эту тему, однако у него «нормально всё». Никаких подробностей или разъяснений он при этом не привёл.

Ранее стало известно, что Усман Нурмагомедов с товарищем были задержаны в аэропорту Шереметьево. По предварительной информации, они на автомобиле совершили наезд на полицейского на КПП «Аэропорт» дагестанского Каспийска.

На счету 23-летнего Усмана Нурмагомедова в смешанных единоборствах 14 побед в 14 схватках. Последний на сегодня бой с его участием прошёл 23 октября в российской столице на турнире Bellator 269. Тогда россиянин одолел финского бойца Патрика Пиетилу.

