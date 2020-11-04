НКР: В Карабахе ликвидирована диверсионная группа Азербайджана

Отмечается, что операция по окружению и ликвидации групп противника продолжается.

Кроме того, армия НКР сообщает о контроле обстановки на всех линиях фронта.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирных населённых пунктов. Несмотря на несколько соглашений сторон конфликта о перемирии, боестолкновения на Южном Кавказе продолжаются.

