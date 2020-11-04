НКР: В Карабахе ликвидирована диверсионная группа Азербайджана

Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила о проведении операции по ликвидации диверсионной группы Азербайджана в направлении Шуши.

Как сообщает ведомство на своей странице в Facebook, в ночь на 4 ноября азербайджанские диверсанты пытались «добиться успеха в направлении Шуши», однако были отброшены армией НКР, понеся большие потери.

Отмечается, что операция по окружению и ликвидации групп противника продолжается.

Кроме того, армия НКР сообщает о контроле обстановки на всех линиях фронта.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирных населённых пунктов. Несмотря на несколько соглашений сторон конфликта о перемирии, боестолкновения на Южном Кавказе продолжаются.

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Фото: twitter.com/Karabakh_MoD
ТЕГИ:АрменияАзербайджанНагорный Карабах
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