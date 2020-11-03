НКР: Степанакерт обстреляли из РСЗО «Смерч»

Государственная служба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила о ракетной атаке по Степанакерту с использованием системы залпового огня «Смерч». Сообщение опубликовано на странице службы в Facebook.

По данным ведомства, силы противника начали атаку в направлении городского центра охраны здоровья матери и ребёнка, в результате один человек пострадал.

Кроме того, обстрелу подвергся жилой массив столицы непризнанной республики. Отмечается, что сгорел гараж и легковой автомобиль, близлежащим жилым домам нанесён значительный ущерб.

Госслужба по ЧС также сообщает, что три ракеты были выпущены в направлении города Шуши. Два жилых дома загорелись, на месте происшествия работают пожарные, данных о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно о массированных артиллерийских обстрелах Степанакерта.

Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирные населённые пункты. Несмотря на несколько соглашений сторон конфликта о перемирии, боевые действия на спорной территории продолжаются.



