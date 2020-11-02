НКР: Азербайджан использует зажигательные ракеты в лесах
Государственная служба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что ВС Азербайджана используют зажигательные ракеты в лесах на территории вооружённого конфликта.
В заявлении службы, опубликованном в Telegram-канале информационного центра НКР, сообщается об использовании такого оружия «в лесах почти всех арцахских районов».
Отмечается, что пожарные-спасатели ликвидируют пожары в доступных метах, проблема экологической катастрофы сохраняется.
Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирных населённых пунктов. Несмотря на несколько соглашений сторон конфликта о прекращении огня, боевые действия на Южном Кавказе продолжаются.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- В России появится центр по борьбе с телефонным спамом и фишингом
- НКР: Азербайджан использует зажигательные ракеты в лесах
- СМИ: Евро-2021 могут провести в России
- Российский рынок акций к вечеру отыграл частично дневное падение
- Новая презентация Apple пройдёт 10 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru