НКР: Азербайджан использует зажигательные ракеты в лесах

Государственная служба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что ВС Азербайджана используют зажигательные ракеты в лесах на территории вооружённого конфликта.

В заявлении службы, опубликованном в Telegram-канале информационного центра НКР, сообщается об использовании такого оружия «в лесах почти всех арцахских районов».

Отмечается, что пожарные-спасатели ликвидируют пожары в доступных метах, проблема экологической катастрофы сохраняется.

Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирных населённых пунктов. Несмотря на несколько соглашений сторон конфликта о прекращении огня, боевые действия на Южном Кавказе продолжаются.

