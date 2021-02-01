«Никто им не мешал». Песков рассказал о работе журналистов на незаконных акциях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержания работников СМИ на несанкционированных акциях 31 января не носили массового характера, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что в данном вопросе неуместны «какие-либо обобщающие оценки» и что «важен каждый конкретный случай». При этом он напомнил, что речь идет об обеспечении правопорядка в ходе «незаконной акции».

«Здесь ключевое слово «незаконная», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в целом журналистам «никто не мешал», все работники СМИ были в жилетах и работали «абсолютно нормально».

Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше».

Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля, сообщает RT.

