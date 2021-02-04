«Никаких репрессий нет». Песков объяснил причину принятия контрмер на незаконных акциях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на несогласованных акциях в Москве были зафиксированы множественные нападения на правоохранителей, сообщает РИА Новости.

Комментируя заявления журналистов о массовых репрессиях представитель Кремля отметил, что силовики отвечали на нападения жёстко, но в рамках закона.

«Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией, в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций», - сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все люди имеют право выражать свою точку зрения, если это делается в рамках закона, сообщает «Свободная пресса». По мнению главы государства, всё, что выходит за рамки закона, «не просто контрпродуктивно, а опасно».

Несанкционированные митинги прошли 23 и 31 января по всей России, а также 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге после того, как Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока».

