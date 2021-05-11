Несколько человек получили ранения в ходе ракетного обстрела Тель-Авива со стороны сектора Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Минздрава Израиля.

Кроме того, национальная служба скорой помощи Израиля передает, что две женщины погибли в результате ракетных ударов по южному городу Ашкелон.

Ранее сообщалось, что многоэтажный дом рухнул после авиаудара Израиля по сектору Газа. Об этом написало издание Times of Israel.



