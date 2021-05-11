Несколько человек получили ранения в ходе ракетного обстрела Тель-Авива
11 мая 202121:59
Несколько человек получили ранения в ходе ракетного обстрела Тель-Авива со стороны сектора Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Минздрава Израиля.
Кроме того, национальная служба скорой помощи Израиля передает, что две женщины погибли в результате ракетных ударов по южному городу Ашкелон.
Ранее сообщалось, что многоэтажный дом рухнул после авиаудара Израиля по сектору Газа. Об этом написало издание Times of Israel.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru