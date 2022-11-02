СМИ: На школу в Рыбинске напал мужчина с ножом

На школу №43 в Рыбинске Ярославской области напал мужчина с ножом, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, злоумышленник убил одну сотрудницу, еще один человек пострадал, детей в школе не было из-за каникул.

По предварительным данным, нападение было совершено на почве ревности.

Школьному вахтеру удалось вызвать сотрудников правоохранительных органов. Помещение оцепили.

Другие обстоятельства ЧП выясняются.


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:НападениеШколаПолиция
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