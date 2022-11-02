СМИ: На школу в Рыбинске напал мужчина с ножом
2 ноября 202214:59
На школу №43 в Рыбинске Ярославской области напал мужчина с ножом, сообщает телеграм-канал Mash.
По данным СМИ, злоумышленник убил одну сотрудницу, еще один человек пострадал, детей в школе не было из-за каникул.
По предварительным данным, нападение было совершено на почве ревности.
Школьному вахтеру удалось вызвать сотрудников правоохранительных органов. Помещение оцепили.
Другие обстоятельства ЧП выясняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru