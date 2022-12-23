Несколько человек получили огнестрельные ранения в Париже
23 декабря 202214:42
Несколько человек получили ранения в Париже, сообщает телеканал BFMTV.
По предварительным данным, неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице в 10-м округе столицы Франции.
Как отмечается, сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. О мотивах стрелка пока ничего не известно.
Ранее в Москве неизвестный устроил стрельбу в офисе продаж квартир, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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23 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru