Несколько человек получили огнестрельные ранения в Париже

Несколько человек получили ранения в Париже, сообщает телеканал BFMTV.

По предварительным данным, неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице в 10-м округе столицы Франции.

Как отмечается, сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. О мотивах стрелка пока ничего не известно.

Ранее в Москве неизвестный устроил стрельбу в офисе продаж квартир, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Калашникова
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