Нескольких зданий в центре Москвы остались без света

Ряде зданий в Центральном административном округе Москвы на время остались без электричества из-за отключения двух кабельных линий напряжением 10 киловольт, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Специалисты произвели переподключение по резервной схеме для подачи напряжения. Работы по подключению зданий уже ведутся.

«Проводятся все необходимые мероприятия для скорейшего восстановления электроснабжения», – добавили в пресс-службе ведомства.


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