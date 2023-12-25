Нескольких зданий в центре Москвы остались без света
25 декабря 202318:55
Ряде зданий в Центральном административном округе Москвы на время остались без электричества из-за отключения двух кабельных линий напряжением 10 киловольт, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Специалисты произвели переподключение по резервной схеме для подачи напряжения. Работы по подключению зданий уже ведутся.
«Проводятся все необходимые мероприятия для скорейшего восстановления электроснабжения», – добавили в пресс-службе ведомства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru