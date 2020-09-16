Нервозность и страх: Графолог оценил предсмертную записку «Тесака»

Графолог Лариса Дрывгаль проанализировала записку, которую, предположительно, написал перед самоубийством скандально известный националист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак». Руководитель Центра изучения почерка в беседе с «360» выразила уверенность, что послание действительно сделано его рукой.

Она также отметила, что почерк выдаёт нервозное состояние «Тесака» в момент составления послания. По оценке специалиста, автор испытывал тревожность и был внутренне зажат. При этом Дрывгаль подчеркнула, что для выяснения обстоятельства, при которых была написана записка, необходимо организовать глубокое графологическое исследование.

В послании Марцинкевич извиняется перед администрацией изолятора, просит передать книгу под названием «Протекционизм и коммунизм», а также собственный дневник гражданской жене в Екатеринбурге, а его личные вещи ликвидировать.

Тело осуждённого на 10 лет колонии строго режима «Тесака» за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, было обнаружено сегодня утром в одиночной камере СИЗО в Челябинске с предсмертным посланием.

Марцинкевич также известен, как организатор движения «Оккупай-педофиляй» по противодействию растлителям детей. Несколько активистов этого проекта также были осуждены за вымогательство, шантаж и грабежи.

