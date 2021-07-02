Нелегальный детский лагерь обнаружили на Алтае
Нелегальный детский лагерь, в котором отдыхали 34 ребёнка из Москвы, выявили на территории Онгудайского района республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
В сообщении говорится, что лагерь, расположенный на берегу реки Катунь в окрестностях села Инегень, не был включён в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Алтая на 2021 год, в связи с чем контролирующие и надзорные органы его не проверяли.
По факту организации нелегального детского лагеря было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Ранее в Туве возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей коронавирусом в детском оздоровительном лагере «Байлак», сообщает RT.
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