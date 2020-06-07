Неизвестный устроил стрельбу в Москве, есть раненные
Неизвестный мужчина открыл огонь из окна дома №5 на улице Строителей на юго-западе Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Как сообщается, несколько выстрелов были произведены из неустановленного оружия. В свою очередь, РЕН ТВ сообщает, что оружие было похоже на охотничье ружье. Также по данным телеканала, ранение в ногу получил один из прохожих. По данным очевидцев, стрелок находится в состоянии алкогольного опьянения. ТАСС, в свою очередь, сообщает о раненном сотруднике полициии. Тем не менее, официального подтверждения эта информация пока не получила.
В настоящее время движение в районе стрельбы перекрыто, полицейские проводят проверку случившегося.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
468 тыс.+8 984 / сут.
Умерли
5 859+134 / сут.
Выздоровели
227 тыс.+5 343 / сут.
- Неизвестный устроил стрельбу в Москве, есть раненные
- Тактаров рассказал подробности о его фильме с участием Макгрегора
- Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии
- Космонавт объяснил отсутствие интереса российских астронавтов к Crew Dragon
- В России главный раввин заболел коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru