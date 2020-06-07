Неизвестный устроил стрельбу в Москве, есть раненные

Неизвестный мужчина открыл огонь из окна дома №5 на улице Строителей на юго-западе Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.



Как сообщается, несколько выстрелов были произведены из неустановленного оружия. В свою очередь, РЕН ТВ сообщает, что оружие было похоже на охотничье ружье. Также по данным телеканала, ранение в ногу получил один из прохожих. По данным очевидцев, стрелок находится в состоянии алкогольного опьянения. ТАСС, в свою очередь, сообщает о раненном сотруднике полициии. Тем не менее, официального подтверждения эта информация пока не получила.

В настоящее время движение в районе стрельбы перекрыто, полицейские проводят проверку случившегося.

