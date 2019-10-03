Неизвестный устроил кровавую бойню в участке полиции Парижа
3 октября 201914:58
Чрезвычайное происшествие в столице Франции. Злоумышленник с ножом совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов, ворвавшись в участок полиции. По данным Le Parisien, ранения получили не менее двух стражей порядка.
Как отмечает RT, что нападавший уже обезврежен. Как сообщают местные СМИ, не исключено, что в помещении полиции может находиться ещё один злоумышленник.
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