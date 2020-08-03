Неизвестный угрожает взорвать бомбу в центре Киева
Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с неизвестным, который угрожает активировать взрывное устройство в центре Киева. Об этом проинформировал в соцсетях первый заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его сведениям, неизвестный находится в помещении отделения банка в здании бизнес-центра «Леонардо». Сотрудники эвакуированы, а глава отделения остался на месте по собственной воле для переговоров с террористом. В столице Украины введена специальная операция «Гром». Пока не ясно, выдвигает ли злоумышленник какие-либо требования.
21 июля дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке. В последствие он отпустил заложников и сдался, никто не пострадал. 23 июля полицейские в Полтаве пытались задержать подозреваемого в угоне автомобиля. Мужчина с гранатой взял в заложники оперативника, которого затем обменяли на руководителя главного управления Нацполиции в Полтавской области.
Злоумышленником оказался участник силовой операции на востоке Украины, он был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Он сумел скрыться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru