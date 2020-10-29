Неизвестный убит в Авиньоне при нападении на полицейских

Сотрудники полиция во французском Авиньоне застрелили неизвестного при попытке напасть на стражей порядка с ножом, сообщает радиостанция Europe 1.

Уточняется, что мужчина выкрикивал «Аллах акбар» и угрожал полицейским. В ответ силовики открыли огонь на поражение.

Ранее сегодня злоумышленник напал с ножом на прихожан церкви в Ницце на юге Франции. Убиты не менее трёх человек. Одна из жертв обезглавлена.

Нападавший ранен и задержан правоохранительными органами.

Мэр Ниццы заявил, что все обстоятельства ЧП указывают на то, что, речь идёт о террористическом акте, передает RT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал резню во Франции ужасающей трагедией. Также он прокомментировал ситуацию с убийством учителя под Парижем, который показывал во время урока карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Представитель Кремля считает недопустимым оскорблять чувства верующих, также как убивать людей, передает Ura.ru. Песков исключил существование в России легальных изданий, наподобие Charlie Hebdo.

