Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на Красной площади
10 сентября22:12
В Москве проверяют Красную площадь после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что на место выехали кинологи и представители оперативных служб.
В настоящий момент устанавливается личность человека, сообщившего о возможности взрыва. Об эвакуации и перекрытии территории Красной площади не сообщается.
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