Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на Красной площади

В Москве проверяют Красную площадь после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что на место выехали кинологи и представители оперативных служб.

В настоящий момент устанавливается личность человека, сообщившего о возможности взрыва. Об эвакуации и перекрытии территории Красной площади не сообщается.



