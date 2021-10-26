Неизвестный с ножом напал на прохожих в Вене
Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в Вене, четверо человек ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию австрийской столицы.
Отмечается, что нападавшему 35 лет, он является гражданином Австрии. По данным полицейских, мужчина напал на посетителей закусочной.
Среди раненых две женщины и двое мужчин, их возраст составляет от 48 до 64 лет. По данным полиции, их травмы не представляют угрозу для жизни.
Предполагается, что злоумышленник был психически нездоров. Религиозных и политических мотивов в его поступках не было, уточнили правоохранители.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru