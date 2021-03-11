Неизвестный ранил ножом двух мужчин у торгового центра в Подмосковье
11 марта 202121:30
Неизвестный нанес ранения ножом двум мужчинам у торгового центра в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Полиция начала поиск нападавшего. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
На прошлой неделе сообщалось, что в Швеции мужчина с холодным оружием напал на толпу людей, в результате чего были ранены 8 человек.
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11 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru