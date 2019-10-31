Неизвестный прыгнул в Москву-реку напротив храма Христа Спасителя
31 октября 201915:17
Сотрудники МЧС достали из Москвы-реки мужчину, который прыгнул в воду с моста напротив храма Христа Спасителя на Берсеневской набережной. Как сообщили АГН «Москва» в экстренных службах, «прыгуну» на первый взгляд около 40 лет – он был сильно пьян.
Полиция устанавливает мотивы его поступка, медики проверяют состояние его здоровья.
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ФОТО: РИА Новости
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