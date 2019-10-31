Неизвестный прыгнул в Москву-реку напротив храма Христа Спасителя

Сотрудники МЧС достали из Москвы-реки мужчину, который прыгнул в воду с моста напротив храма Христа Спасителя на Берсеневской набережной. Как сообщили АГН «Москва» в экстренных службах, «прыгуну» на первый взгляд около 40 лет – он был сильно пьян.

Полиция устанавливает мотивы его поступка, медики проверяют состояние его здоровья.

