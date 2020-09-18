Неизвестный протаранил на машине резиденцию посла США в Москве

Неизвестный за рулём автомобиля протаранил ворота резиденции посла США в Москве - особняка Спасо-Хаус. Информацию об этом распространила в соцсетях пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс.

Она уточнила, что около 16:20 по московскому времени гражданин РФ на машине врезался в охраняемый периметр Спасо-Хауса. Никто не пострадал. Служба безопасности дипмиссии задержала водителя и передала полиции, отмечает RT.

Самого посла Джона Салливана в момент происшествия в резиденции не было. Спасо-хаус — исторический особняк в центре Москвы, он находится в Спасопесковском переулке, расположенным перпендикулярно к Арбату. Ближайшая станция метро – «Смоленская».

