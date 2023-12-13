СМИ: Неизвестный повредил горельеф на Красной площади

В Москве неизвестный испортил горельеф «Парад Победы» на Красной площади, отпилив голову коня, на котором изображен маршал К. К. Рокоссовский. Инцидент произошел в ночь на 12 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время личность вандалов не установлена, также неизвестно, как именно была срезана голова коня. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Ранее стало известно, что школьников, забросавших снежками Вечный огонь в городе Красное село в Ленинградской области, и их родителей депортируют из страны. Проверка выявила, что мигранты прибыли на территорию РФ с нарушением законодательства.



