Неизвестный открыл огонь по жителям Нью-Йорка
Не менее пяти человек получили ранения в результате массовой стрельбы в Нью-Йорке. Об этом сообщает городской отдел телеканала ABC.
Нападение произошло накануне вечером. Неизвестный прибыл на автомобиле темного цвета и начал стрелять в людей, игравших в настольные игры у магазина. Телеканал передает, что все пострадавшие были моложе 30 лет.
Из пятерых раненых четверо госпитализированы, еще один пострадавший не стал прибегать к медицинской помощи. По имеющимся данным, все они находятся в стабильном состоянии.
Инциденты со стрельбой из огнестрельного оружия по населению участились в США в прошлом году. По сведениям из открытых источников, в 2020 году жертвами массовой стрельбы стали 43 тысячи американцев.
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