Псих напал с ножом на редакцию газеты в Ставрополе

Неизвестный, вооружённый ножом, совершил нападение на сотрудников газеты «Родина» в Ставрополе. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает RT.

По данным главы региона, ранены четверо. Нападавший задержан полицией, с ним проводятся соответствующие процессуальные действия. Губернатор выразил уверенность, что правоохранительные органы быстро разберутся в происшедшем.

Жизнь раненых вне опасности, двое отпущены домой, ещё двоих пострадавших могут госпитализировать. «Родина» - издание партии КПРФ. Депутат Госдумы Ставрополья Виктор Лозовой уточнил «Интерфаксу», что нападение – дел рук психически больного человека, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

