Неизвестные заявили о минировании Мосгорсуда

Экстренная эвакуация объявлена в трёх зданиях Московского городского суда из-за поступившего анонимного сообщения о якобы заложенной взрывчатке, сообщает пресс-служба суда.

В сообщении уточняется, что в общей сложности уже эвакуированы 512 человек, сотрудников суда и посетителей.

Ранее Мосгорсуд экстренно эвакуировали 24 августа, сообщает РЕН ТВ. Причиной также послужило сообщение о взрывном устройстве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияУгроза ВзрываМинированиеМосгорсуд
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