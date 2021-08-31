Неизвестные заявили о минировании Мосгорсуда
31 августа 202112:38
Экстренная эвакуация объявлена в трёх зданиях Московского городского суда из-за поступившего анонимного сообщения о якобы заложенной взрывчатке, сообщает пресс-служба суда.
В сообщении уточняется, что в общей сложности уже эвакуированы 512 человек, сотрудников суда и посетителей.
Ранее Мосгорсуд экстренно эвакуировали 24 августа, сообщает РЕН ТВ. Причиной также послужило сообщение о взрывном устройстве.
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31 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru