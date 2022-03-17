Неизвестные взломали сайт МЧС России
17 марта 202200:38
Официальный сайт МЧС России взломали неизвестные. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что работу прекратили сайты всех региональных управлений ведомства.
«Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы», - говорится на главной странице МЧС.
По данным агентства, телефон доверия на сайте МЧС РФ был изменен на украинский.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru