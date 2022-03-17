Неизвестные взломали сайт МЧС России

Официальный сайт МЧС России взломали неизвестные. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что работу прекратили сайты всех региональных управлений ведомства.

«Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы», - говорится на главной странице МЧС.

По данным агентства, телефон доверия на сайте МЧС РФ был изменен на украинский.

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ТЕГИ:МЧС РФ
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