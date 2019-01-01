Могилу Евгения Осина осквернили
Злоумышленники осквернили могилу Евгения Осина на Троекуровском кладбище. Неизвестные сожгли крест и венки, а также сломали ограду и табличку. Об этом сообщает Telegram-канал 112, ссылаясь на приёмную дочь известного певца Анастасию Годунову. Она рассказала о том, что, придя на кладбище, с удивлением обнаружила, что вся могила Евгения Осина в чёрной копоти. Пока объяснить причину произошедшего и найти виновников не удалось.
Напомним, известный певец скончался от остановки сердца в ноябре прошлого года в возрасте 54 лет.
Ранее на пресс-конференции НСН продюсер Андрей Разин заявил, что не исключает того, что певица Наталья Штурм может быть виновной в смерти Евгения Осина. Разин отметил, что будет просить правоохранительные органы о проведении дополнительных экспертиз по факту смерти певца, после чего потребует возбуждения уголовного дела в отношении Штурм по статье «убийство».
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