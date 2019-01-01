Могилу Евгения Осина осквернили

Напомним, известный певец скончался от остановки сердца в ноябре прошлого года в возрасте 54 лет.

Ранее на пресс-конференции НСН продюсер Андрей Разин заявил, что не исключает того, что певица Наталья Штурм может быть виновной в смерти Евгения Осина. Разин отметил, что будет просить правоохранительные органы о проведении дополнительных экспертиз по факту смерти певца, после чего потребует возбуждения уголовного дела в отношении Штурм по статье «убийство».

