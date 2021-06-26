Неизвестные обстреляли вертолет президента Колумбии
Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии Иваном Дуке на борту, сообщил журнал Semana.
Как сообщает издание, инцидент произошел в восточной части республики. Вертолет главы государства пролетал восточным департаментом Норте-де-Сантандер. Помимо президента, на борту воздушного судна находились министр национальной обороны Диего Молано и министр внутренних дел Даниэль Паласиос.
По данным телеканала Noticias Caracol, вместе с президентом и министрами летели также губернатор департамента и мэр Кукуты.
Позже Дуке в видеообращении подтвердил нападение на свой вертолет.
В корпус воздушного судна попали шесть пуль, пострадавших нет. Власти начали расследование инцидента.
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