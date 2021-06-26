Неизвестные обстреляли вертолет президента Колумбии

Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии Иваном Дуке на борту, сообщил журнал Semana.

Как сообщает издание, инцидент произошел в восточной части республики. Вертолет главы государства пролетал восточным департаментом Норте-де-Сантандер. Помимо президента, на борту воздушного судна находились министр национальной обороны Диего Молано и министр внутренних дел Даниэль Паласиос.

По данным телеканала Noticias Caracol, вместе с президентом и министрами летели также губернатор департамента и мэр Кукуты.

Позже Дуке в видеообращении подтвердил нападение на свой вертолет.

В корпус воздушного судна попали шесть пуль, пострадавших нет. Власти начали расследование инцидента.

